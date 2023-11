Calciomercato Lazio | Immobile, l'Arabia chiama: un club si fa avanti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Ho ancora tante cose da fare qua alla Lazio". Così parlava Immobile in una recente intervista, rassicurando i tifosi sul proprio futuro. Oggi però le voci che arrivano dall'Arabia Saudita sembrano dissestare leggermente quell'equilibrio che si era stabilizzato in queste settimane. Secondo quanto riporta La Repubblica, il capitano biancoceleste sarebbe finito nel mirino dell'Al-Ahli, squadra residente a Gedda e in cui militano giocatori come Mahrez, Kessié, Mendy, l'ex Roma Ibanez e Firmino. Proprio quest'ultimo sarebbe il motivo per cui il club arabo avrebbe deciso di insistere per Immobile. Il brasiliano, infatti, sta deludendo notevolmente le aspettative e in 12 partite giocate avrebbe trovato la via del gol solo in tre occasioni. Il bomber della Lazio, dunque, verrebbe acquistato come potenziale sostituto dell'ex Liverpool, in modo da poter sbloccare l'attacco dei biancoverdi. Non si parla per il momento di cifre o potenziali offerte, ma inevitabilmente l'interesse torna a far discutere del futuro di Ciro che, ora, avrà l'occasione di trasformare le proprie parole in fatti, rendendo di nuovo orgoglioso il suo popolo.

Pubblicato il 24/11 alle 12.20