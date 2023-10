Calciomercato Lazio | Insigne chiama Sarri: gli scogli da superare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA LAZIO - Il nome di Lorenzo Insigne intriga parecchio la Lazio. L'ex Napoli, in forza al Toronto, vorrebbe tornare in Italia, sia per motivi calcistici sia per questioni personali. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante si sente spesso con Sarri, e poi, sarebbe felicissimo di riabbracciare il vecchio maestro. Lo stesso Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte. Come sottolinea il quotidiano, ci sono però degli aspetti da valutare, a partire da quelli economici. Al Toronto Insigne percepisce uno stipendio di circa 7,5 milioni, quasi il doppio di quello che è il tetto ingaggi della Lazio. Qualche giorno fa si parlava di un Insigne pronto a decurtarsi l'ingaggio pur di tornare in Italia. Ma non solo, si dovrebbe convincere anche il club, con cui ha un contratto fino al 2026. Non dovrebbe opporsi, ma chiederà certamente un bel gruzzolo di denaro. La Lazio rimane alla finestra, c'è ancora tempo per gennaio: la suggestione resta calda.