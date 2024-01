Calciomercato Lazio | Interesse per un esterno della Serie A: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tra i tantissimi nuovi nomi per l'attacco degli ultimi giorni, ne spunta anche uno 'vecchio'. La Lazio infatti si sta guardando intorno in queste ore finali del calciomercato di gennaio per regalare a Maurizio Sarri un'arma in più nel reparto offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ritorno di fiamma riguarda Armand Laurienté del Sassuolo.

Già in estate era stato fatto il nome dell'attaccante francese, che l'anno scorso si è messo in mostra alla grande in maglia neroverde. In questa stagione, però, non sta rendendo come dovrebbe: il suo brutto periodo di forma è confermato da un solo gol e tre assist messi a referto in ventuno partite di campionato. È proprio da qui che nasce di nuovo l'interesse dei biancocelesti.

Laurienté ha un contratto con il Sassuolo fino al 2027 e avrebbe tutti i requisiti per giocare da esterno nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. La Lazio potrebbe affondare il colpo, visto che non avrebbe bisogno di un ambientamento nel campionato italiano rispetto agli altri profili sondati. Nel caso la società si convinca, si potrebbe aprire una vera e propria trattativa nel rush finale del mercato invernale. Per il momento è solo un'idea.