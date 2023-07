Calciomercato Lazio | Kamada, Sarri incrocia le dita. E Zakharyan...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Giorni caldi a Auronzo di Cadore, dove la Lazio sta svolgendo il ritiro pre campionato. È arrivato Lotito che tra un autografo e un selfie con i tifosi, si è lasciato andare sul mercato per rispondere alle loro curiosità. La priorità è il nuovo Milinkovic. Per colmare il vuoto lasciato dal serbo i nomi sono quelli di Zielinski, Zakharyan, Hudson-Odoi, Samardzic e Kamada. Il polacco si è allontanato, come ha lasciato intendere il presidente ieri sera durante la presentazione della squadra. Il russo invece, sembra essere più alla portata. Non è però il profilo che fa impazzire Sarri, al contrario di Kamada. Il nipponico, come riporta il Corriere dello Sport, oltre a rappresentare un colpo a parametro zero, gode dell’apprezzamento del tecnico toscano. Il patron biancoceleste ha presentato un’offerta, ora si è in attesa di una risposta. Cerca di fare leva anche con Mizuno, sponsor tecnico giapponese che potrebbe aiutare nella trattativa. Se dovesse arrivare il sì del ventiseienne verrebbe messo da parte il centrocampista della Dinamo Mosca. In tutto ciò, vanno fatti i conti con gli slot degli extra comunitari rimasti liberi. Dopo l’arrivo di Castellanos, a disposizione ce n’è solo uno. Nel frattempo, si lavora anche per Ricci. Oggi è previsto un nuovo incontro con Cairo a Milano. La Lazio tenterà un nuovo assalto.

