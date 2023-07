Calciomercato Lazio | Kerkez, si inserisce un club europeo: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ieri Milos Kerkez non è sceso in campo nell'amichevole dell'AZ Alkmaar contro il Lech Poznan, un'assenza che, scrivono dall'Olanda, è stata solo a scopo precauzionale e che non sarebbe legata a nessuna dinamica di mercato. Il terzino classe 2003, però, fa gola a molti e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non ci sarebbe solo la Lazio su di lui. Una squadra europea, in particolar modo, si sarebbe inserita con prepotenza e sarebbe pronta a sfilarlo ai biancocelesti. Kerkez è stato bloccato dai capitolini che però, come riportato in esclusiva dalla redazione, hanno dato però priorità a Pellegrini: vicino al ritorno nella Capitale.