Calciomercato Lazio | Klose e la scelta di Milinkovic: Miro dice la sua

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic Savic è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Il centrocampista ha scelto di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Ieri il club medioorientale lo ha annunciato, mentre la Lazio aspetta il primo bonifico per ufficializzare l'operazione. La scelta del serbo ha abbastanza diviso tifosi e addetti ai lavori che avevano messo in conto una possibile addio, ma non per il campionato saudita. Anche Miroslav Klose si dice molto stupito di come il Sergente ha deciso di proseguire la sua carriera. Sulle pagine de Il Corriere Dello Sport il neo volto di Prime Video dice che si aspettava un suo sbarco in Premier o in Liga, non di certo nella Saudi League di cui non conosce il livello. Capisce Benzema e Cristiano Ronaldo che sono nella fase finale della loro carriera, ma non Milinkovic che è nella piena maturità calcistica. Miro rincara la dose a Il Messaggero dove aggiunge che il non fare lo step in un campionato come Premier e Liga giocando la Champions potrebbe essere un rimorso con cui poi il ragazzo di Lleida dovrà convivere. E chiude aggiungendo che sarebbe stato meglio finire ovunque piuttosto che nel deserto. Di certo non si può dire che il tedesco le mandi a dire.