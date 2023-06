Calciomercato Lazio | L'Espanyol non molla Gila: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Mario Gila potrebbe essere lontano dalla Capitale. Arrivato in estate dal Real Madrid, il classe 2000 non è rientrato in questa stagione nei piani di Maurizio Sarri. Sono solo dodici le presenze in stagione, di cui la stragrande maggioranza nelle competizioni europee (8). Secondo quanto riporta Il Messaggero, a essersi mosso per un suo acquisto sarebbe stato l'Espanyol che, nonostante la retrocessione in Secunda Division, non avrebbe intenzione di mollarlo.

Un'eventuale partenza di Gila, che a Barcellona potrebbe ritrovare lo spazio e la titolarità raramente avuta a Roma, potrebbe aprire nuovi scenari per la Lazio. In particolar modo la dirigenza biancoceleste, lasciano partire il centrale spagnolo, sarebbe pronta a concentrare la propria attenzione sul giovane centrale dell'Empoli, Gabriele Guarino. Il classe 2004 è tra i gioielli della scuola toscana e si sta mettendo in mostra nel Mondiale U-20 dopo un'ottima stagione in Primavera 1.