Calciomercato Lazio, l'Inter pensa al futuro: la decisione su Acerbi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'Inter inizia a pensare al futuro. Con Skriniar pronto a salutare a parametro zero, i nerazzurri rischiano di perdere anche Brozovovic e de Vrij. Il primo è nel mirino del Barcellona, mentre il secondo non ha ancora rinnovato e a giugno sarà libero di scegliere un'altra destinazione. Marotta così sta pensando ai giocatori per rimpinguare la rosa. Come sottolinea l'edizione de La Gazzetta dello Sport, il dirigente dei meneghini avrebbe puntato Kessie, Pereyra, Smalling e Soyuncu. Tre parametri zero e l'ex Milan che potrebbe arrivare in prestito o in uno scambio con Brozovic. E la Lazio cosa c'entra in tutto questo? I biancocelesti sono spettatori interessati, perché la doppia perdita di Skriniar e de Vrij mette l'Inter nelle condizioni di dover necessariamente riscattare Francesco Acerbi. Le buone prestazioni dell'azzurro e la stima di Simone Inzaghi, poi, sono due componenti aggiuntive che spingono verso questa direzione. Non rimane che attendere fine campionato e capire le scelte dei lombardi che al momento sembrano intenzionati a confermare l'ex Sassuolo.