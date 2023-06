Calciomercato Lazio | L'Oviedo accelera per Raul Moro: cifre e dettagli

Il club spagnolo vorrebbe confermare l'attaccante che ha giocato in Seconda divisione in prestito nei primi sei mesi del 2023...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo le cessioni di Cicerelli, Escalante e Acerbi, per cui sono scattati i riscatti con i rispetttivi club, la Lazio è al lavoro per le cessioni. Un altro nome che potrebbe salutare è Raul Moro. Lo spagnolo, dopo la prima parte di stagione alla Ternana, è tornato in patria per vestire la maglia dell'Oviedo. Il giocatore si è ben comportato e il club iberico è al lavoro per la conferma. Si era parlato di un nuovo prestito, ma l'edizione odierna de Il Corriere della Sera parla di una possibile cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Lazio | Raul Moro verso l'Oviedo: le cifre

L’attaccante spagnolo è legato al club biancoceleste da un contratto che scadrà nel giugno del 2025, ma potrebbe essere risparmiato dalla società con cui ha disputato la seconda parte della stagione appena terminata. Secondo il quotidiano, l’Oviedo, che anche nel 2023-24 giocherà nella seconda divisione spagnola, è pronto a mettere sul piatto circa 2 milioni di euro.