Calciomercato Lazio, la promessa di Lotito a Raiola: in ballo il futuro di un calciatore

RASSEGNA STAMPA - Pellegrini è arrivato alla Lazio, ora bisogna onorare la parola data. Durante l'affare per portare il terzino di proprietà della Juve in biancoceleste, Lotito ha garantito al suo entourage che farà di tutto per piazzare Fares all’Alanyaspor entro l’8 febbraio. Come riportato dal Messaggero, infatti, in Turchia manca ancora una settimana circa alla chiusura del mercato. C'è tempo e il presidente della Lazio ha intenzione di mantenere la promessa con Enzo Raiola, cugino di Mino.