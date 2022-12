Calciomercato Lazio, le opzioni per accontentare Sarri sulla questione terzino

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro per accontentare Sarri. La società ha sempre dimostrato massimo impegno nel voler realizzare i desideri di mercato dell'allenatore, ma quest'inverno le cose potrebbero essere più complicate del previsto. A mettere i bastoni fra le ruote al mercato biancoceleste ci pensano l'indice di liquidità negativo e il debito Irpef. Si compra solo se si vende. Questo è il mantra per la sessione di calciomercato invernale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'obiettivo numero uno per rinforzare la fascia sinistra rimane Parisi dell'Empoli (più in estate che ora), mentre sullo sfondo rimane il giovane Kerkez dell'AZ Alkmaar.