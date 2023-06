Calciomercato Lazio | Lotito blocca Audero, ma servono le cessioni: il piano

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha bisogno, tra i vari profili di calciomercato, un esterno forte e un protiere. Per questo motivo, Lotito non vuole farsi scappare Berardi e ha bloccato Audero, ma prima sarà opportuno liberarsi del parco esuberi, un compito che il presidente ha lasciato ai collaboratori Calveri e Fabiani. Tra questi, il futuro di Raul Moro, con il presidente del Real Oviedo infatti ha spiegato la problematica riguardo all'assenza di un direttore sportivo nella Lazio. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il club asturiano ha intenzione di proporre un rinnovo del prestito dell'esterno biancoceleste, ma sta valutando anche se presentare un'offerta attorno ai 2 milioni di euro.

Finora solo Escalante e Acerbi sono stati riscattati dai rispettivi club: Cadice e Inter. Diverso il discorso invece per Jony di ritorno dallo Sporting Gijon, che è invece interessato ad Adeagbo. L'Empoli riscatterebbe volentieri Akpa Akpro, ma per ora non ci sono novità. In cerca di sistemazione anche i giovani Bertini, Floriani Mussolini e Coulibaly, così come Kamenovic, Lombardi, Rossi, Novella, Marino e Furlanetto, tutti di rientro dai rispettivi prestiti. Per André Anderson invece, che è in scadenza nel 2025, ha chiesto al San Paolo il risarcimento più un ulteriore anno di contratto dopo la denuncia presentata per essere stato costretto a pagare di tasca sua l'operazione per pubalgia. Vanno sempre più verso la scadenza Durmisi e Armini.