Calciomercato Lazio | Lotito: "Commissioni Kezman? Ci penseranno gli arabi..."

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Sergej Milinkovic Savic sono vicine a separarsi dopo 8 anni intensi. Il calciatore ha accettato la corte dell'Al-Hilal ed è pronto a sbarcare nel club saudita. Le due società sono al lavoro per stilare i contratti e chiudere in tempi brevi per evitare al serbo le visite mediche con i biancocelesti e la partenza per Auronzo di Cadore. Troppa la voglia di cambiare aria e il fascino (e i dollari) dell'Arabia hanno fatto la differenza. Claudio Lotito, sulle pagine de Il Messaggero, spiega che nella cifra che incasserà la Lazio non ci saranno le elevate commissioni di Kezman da scalare. Il presidente dice: «Commissioni? Ci penseranno gli arabi a quelle, hanno già vinto col denaro. Io non lo avrei venduto, gli ho offerto il prolungamento a quasi 6 milioni (con i bonus, ndr), ha scelto Sergej il suo futuro». I rapporti con l'agente, soprattutto dopo l'addio di Tare, si sono raffreddati e non è un caso che il manager sia al lavoro nel campionato saudita per trovare un'offerta per Marusic, altro suo assistito. Kamenovic, che fa parte della stessa scuderia e sempre sotto contratto con i biancocelesti, sta svolgendo il precampionato con lo Sparta Praga,