Calciomercato Lazio | Lotito punta Pinamonti: coinvolto anche Cancellieri

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Ciro Immobile nel corso della stagione. Come riporta la rassegna di Radiosei, i biancocelesti, dopo le cessioni di Escalante e Acerbi, entrambi riscattati rispettivamente da Cadice e Inter, ci si può concentrare ora sugli acquisti. Le due cessioni a titolo definitivo fruttano alla Lazio circa 6.5 milioni di euro (2.5 milioni dal Cadice per il centrocampista, 4 dall'Inter per il difensore). Somma utile per sbloccare l'indice di liquidità e farlo tornare in attivo, in attesa dei "guadagni" derivanti dalla qualificazione Champions, che arriveranno nel prossimo esercizio.

Calciomercato Lazio: gli obiettivi

Nella rosa dei candidati in pole c'è Andrea Pinamonti. Più difficile arrivare a Simeone e Milik. L'attaccante polacco ha espresso il desiderio di rimanere alla Juve. In merito a Simenone, il Napoli ha riscattato il suo cartellino dal Verona e il giocatore argentino sembra volersi giocare le sue possibilità in maglia azzurra. Andrea Pinamonti coincide con l'identik indicato da Sarri: è italiano, giovane ma già con esperienza, ma è anche una prima punta che oltre a segnare è in grado di dialogare con gli esterni e i centrocampisti e sa cucire il gioco. Il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni di euro. La Lazio può inserire come contropartita tecnica la carta Cancellieri per abbassare la parte cash da versare al Sassuolo.

ALTERNATIVE. Gimenez del Feyenoord e Marcos Leonardo del Santos rimangono sullo sfondo. Entrambi avrebbero bisogno di un periodo di ambientamento e Sarri chiede giocatori pronti e non da svezzare. Secondo aspetto non hanno esperienza nel campionato italiano e il secondo non ha mai giocato in Europa. Più defilati Mariano Diaz e Rafa Silva.

TORNA ALLA HOMEPAGE