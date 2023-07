Calciomercato Lazio | Lotito-Sarri, ieri l’incontro: la decisione sul terzino

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il mercato è iniziato già da diversi giorni, ma alla Lazio al momento non è arrivato nessun volto nuovo. Lotito spera di accontentare Sarri e di costruire una squadra competitiva al punto giusto da poter affrontare tutti gli impegni della prossima stagione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due si sono incontrati ieri per un meeting in vista del raduno che anticipa la partenza per il ritiro. Hanno fatto il punto sul mercato, dalla questione Milinkovic a quella del terzino. A proposito di quest’ultimo, i biancocelesti sono vicini a Milos Kerkez dell’Az Alkmaar. Il patron biancoceleste ha offerto 2,5 milioni di euro più 11 per il riscatto. La richiesta per è di 15. Il giocatore ha l’accordo con i capitolini, ora attende solo il via libera dalla società olandese. Il weekend potrebbe essere fondamentale, sarà lanciato l’assalto finale. L’arrivo dell’ungherese esclude Pellegrini, a meno che Marusic non si lasci tentare dall’Arabia o dalla Premier e venga ceduto.

Calciomercato Lazio | Dal regista al vice Immobile, la situazione

Il terzino e il regista sono le priorità dopo il vertice di ieri, ma non va dimenticato il vice Immobile e l’ala. Per il ruolo di play, Torreira resta il preferito per il quale il Galatasaray chiede 15 milioni di euro. Rovella è la contropartita offerta dalla Juve per Milinkovic. L’allenatore ha parlato anche di Maxime Lopez. Paredes resta un’idea. Passando all’attacco poi, il primo nome resta quello di Berardi ma al momento è impossibile. La prima alternativa era Karlsson, ma dopo la chiacchierata di ieri si è deciso di spingere per Politano. Ci sono stati contatti tra tecnico e manager, quest’ultimo e De Laurentiis. Per il ruolo di centravanti, in corsa ci sono Marcos Leonardo e Amdouni. Era stato preso in considerazione Dovbyk e offerto Joao Pedro che vuole lasciare la Turchia. Si è aggiunto Georges Mikautadze del Metz.

