Calciomercato Lazio, Luis Alberto a Doha per firmare. E Lotito attende il bonifico

RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di ieri Luis Alberto (e tutta la famiglia) sono partiti per Doha per firmare e diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Duhail. Più che sulla firma però, il patron Lotito si baserà sull'arrivo del bonifico, come ha voluto ribadire all'edizione odierna del Messaggero. Da tener sempre conto che dei circa 10 milioni della trattativa, il 25% sarà riconosciuto al Liverpool.