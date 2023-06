Calciomercato Lazio | Luis Alberto e quella mega offerta: Sarri chiama Zielinski

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO-L'offerta faraonica arrivata sul tavolo della Lazio per Luis Alberto potrebbe davvero far traballare tutte le certezze. Come sottolineato in precedenza, l'Al-Duhail, allenata da Hernan Crespo, ha offerto un ingaggio monstre da 8 milioni l'anno e 12 milioni più 3 di bonus per il cartellino dello spagnolo. Lotito ha rifiutato, ne chiede almeno 20, e come riportato il presidente non apre alla sua cessione, a meno che non sia lo stesso Mago a chiedere di andare via. Attenzione però, perché nel caso si dovesse realizzare tale ipotesi, la dirigenza dovrà pensare al possibile sostituto.

Lazio, Zielinski per Luis Alberto: c'è il contatto con Sarri

Come abbiamo riportato a più riprese, Piotr Zielinski arriverebbe solo in caso di partenza di Luis Alberto. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, il polacco, in scadenza nel 2024, ha già avuto una chiacchierata con Sarri e avrebbe manifestato il suo interesse. Con De Laurentiis non è stata trovata un'intesa, tanto che gli azzurri si stanno muovendo per chiudere per Lazar Samardzic dell'Udinese (una controfigura del polacco). La Lazio rimane alla finestra in attesa di sviluppi: tutto passa da Luis Alberto.