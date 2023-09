Calciomercato Lazio | Malagò applaude Lotito: "Ha fatto sforzi, l'Arabia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Giovanni Malagò ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per commentare l'arrivo alla Roma di Romelu Lukaku. Il presidente del CONI ha parlato di parallelismo con l'operazione che portò Batistuta in giallorosso. Un calciomercato estivo condizionato dall'Arabia Saudita che ha cambiato un po' tutto. Malagò si complimenta con l'attaccante belga per aver rifiutato l'offerta araba e spiega come i soldi non siano tutto nella vita. Il presidente poi ha voluto anche complimentarsi per l'arrivo di tanti calciatori nuovi e tra i patron che hanno fatto sforzi ha voluto citare anche Lotito.