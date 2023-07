Calciomercato Lazio | Maximiano in partenza: chi arriva al suo posto?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - È una situazione in continua evoluzione quella riguardo la porta della Lazio. Provedel è l'unica certezza, dopo la stagione strepitosa conclusa il 4 giugno. Chi non ha convinto è Maximiano che è sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, confermate dalla rassegna stampa di Radiosei, il portoghese potrebbe tornare in Spagna dopo un solo anno: su di lui c'è il Rayo Vallecano che ha offerto un prestito con riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Il sostituto

A quel punto chi arriverebbe al suo posto? La società ha puntato da tempo Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria. Anche l'inter è sulle sue tracce. I blucerchiati lo valutano 7 milioni di euro. Per lo staff tecnico (Nenci unico preparatore dei portieri dopo l'addio di Grigioni) è la prima scelta. La Lazio attende per affondare il colpo.