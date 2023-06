Calciomercato Lazio | Maximiano può partire: Audero in pole e Cragno...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Non solo in attacco o a centrocampo in casa Lazio si lavora anche in porta per capire quale sarà il futuro di Maximiano ma soprattutto, in caso di partenza dello spagnolo, chi sarà il vice di Provedel che così bene ha fatto in stagione. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero l'idea in casa biancoceleste è quella di piazzare l'estremo difensore, l'ideale sarebbe in Spagna, e tornare sul mercato. In cima alla lista delle preferenze c'è Audero della Sampdoria: il club, con cui ci sono stati i primi contatti, è disposto a cederlo ma non in saldo. Piace anche il gioiellino del Bari Caprile, che però sembra vicino al Napoli, ed è tornato in auge anche il nome di Falcone, bocciato però la scorsa stagione da Sarri. Il Monza ha invece offerto Cragno, il cui prezzo si è abbassato in modo notevole, ma anche in questo caso il tecnico non è convinto al 100%.