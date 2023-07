Calciomercato Lazio | Milinkovic, altri due club incasseranno dalla sua cessione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non sarà solo la Lazio a sorridere, dal punto di visto economico, della cessione di Milinkovic all'Al Hilal. La partenza del Sergente, che nel pomeriggio svolgerà le visite mediche con il nuovo club, porterà un introito importante anche nelle casse dei precedenti club in cui il calciatore ha militato. La società di Riad, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, spenderà circa 40 milioni di euro per accontentare le richieste della Lazio, ai quali aggiungerà ulteriori quattro milioni per riconoscere i premi formazioni al Genk e al Vojvodina-