Calciomercato Lazio | Milinkovic in Arabia sulle prime pagine dei giornali - FOTO

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La cessione di Sergej Milinkovic Savic in Arabia è stata la notizia del lunedì sportivo. Inevitabilmente tutti i quotidiani sportivi e molti giornali generalisti hanno messo in prima pagina l'affare. Il Corriere dello Sport titola "Alì Babà e i 40 milioni" con la foto di Sergej. Foto che è anche sulla Gazzetta dello Sport vicino a Pogba: "Milinkovic va, Pogba forse". Tuttosport punta invece sull'affare sfumato in ottica Juve con i bianconeri che avrebbero ora virato su Koomeiners. Il Messaggero posta la foto del centrocampista con la scritta Milinkovic va in Arabia e la frase di Lotito: "Sergej ha scelto i soldi". Ecco la fotogallery completa.