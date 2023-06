Calciomercato Lazio | Milinkovic, nessun vertice con Kezman ma Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il mercato non ha ancora aperto ufficialmente le sue porte ma in casa Lazio l'attenzione è tutta su Milinkovic-Savic. Il serbo è sul mercato e le pretendenti certo non mancano, prima tra tutte l'Inter dell'ex Simone Inzaghi che lo vorrebbe in nerazzurro. Non solo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il Sergente fa gola non solo a tutte le big italiane ma anche all'estero con l'interesse di Arsenal e Newcastle su tutte.

Lotito però non molla e, anche se nessun vertice è previsto tra il presidente e l'agente del calciatore Kezman, intende fare un ultimo tentativo per proporre al serbo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Da parte del suo entourage non c'è però mai stata una vera apertura in questo senso.