Calciomercato Lazio | Milinkovic, oggi le visite mediche all'Al-Hilal poi i saluti

Oggi è il giorno delle visite mediche per Milinkovic-Savic. Il serbo oggi è atteso in Austria per sottoporsi alle visite mediche, poi toccherà agli arabi che dovranno versare una parte della cifra totale e il resto in alcune rate. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'accordo è stato chiuso ieri e l'operazione è stata vincolata al pagamento della prima rata e alla fidejussione che coprirà il saldo. Le cifre sono chiare, 43 milioni alla Lazio, 20 all'anno per Sergej che avrà un contratto fino al 2026. L'Al-Hilal ha inserito nella cifra anche 4 milioni per coprire i premi di formazione riconosciuti ai club che hanno cresciuto Sergej. Il centrocampista si stava allenando in Serbia in questi giorni e attendeva sviluppi sulla trattativa, sperando in una conclusione positiva prima della partenza per Formello e in seguito Auronzo. Alla fine l'hanno avuta vinta gli arabi e il club che il tecnico Jorge Jesus sta costruendo. Lotito voleva tenerlo, ma 6 milioni a stagione non sono bastati: ha gestito bene la trattativa complicata e ora attende l'esito positivo delle visite a Formello di Sergej per incassare la prima tranche di pagamento.