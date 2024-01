Calciomercato Lazio | Monitorati due attaccanti dall'estero: trattative difficili

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'obiettivo della Lazio ormai è chiaro. Serve un esterno d'attacco per rinforzare la rosa di Sarri. Pochi giorni a disposizione ma tanti nomi sulla lista: da Rafa Silva a Candreva, passando per Bernardeschi, Cambiaghi ed El Ghazi. Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sarebbero anche altri due profili interessanti dall'esterno. Si tratta di Pablo Sarabia, classe '92 spagnolo di proprietà del Wolverhampton e accostato ai biancocelesti già in passato, e Lucas Ocampos, argentino classe '94 del Siviglia con un passato in Italia tra Milan e Genoa e tra i protagonisti della finale vinta dagli andalusi contro la Roma di Mourinho. Non c'è nulla di concreto, ma sono due giocatori da tenere d'occhio in queste ultime ore disponibili.