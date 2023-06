Calciomercato Lazio | Ngonge, la decisione entro venerdì. E a centrocampo...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Prosegue senza sosta la ricerca di un attaccante, oltre a un vice Immobile, in casa Lazio. Gli ultimi nomi che si sono aggiunti alla lunga lista, sono quelli di Ngonge e di Zaha. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il primo, di proprietà del Verona, ha un valore di dieci milioni di euro e il club scaligero punta a cederlo entro il 30 giugno per motivi legati al bilancio. Lotito e Setti non sono nuovi a questo tipo di operazioni, magari potrebbe chiudersi con un prestito con diritto di riscatto. Mossa che consentirebbe ai capitolini di mettere a segno il primo colpo. Il secondo, ivoriano del Crystal Palace, ha scatenato i laziali. Si svincola dal club inglese, ma il suo ingaggio tratta una cifra importante. Quattro milioni all’anno e a questi si aggiunge una commissione di dieci che andrebbe riconosciuta all’agente. Ok il reparto offensivo, ma non va dimenticato anche il centrocampo. Sarri vuole un play e in pole, nell’elenco, c’è Lucas Torreira del Galatasary. L’idea di prenderlo c’è, ma la proposta di Lotito di un prestito con diritto di riscatto non coincide con quella dei turchi che vorrebbero cederlo a titolo definitivo. I biancocelesti devono fare bene i conti, gli incassi della Champions non permettono spese folli. Non bisogna mai dimenticarsi dei vincoli dell’indice di liquidità. In questo senso, aiuterebbe una cessione e quella più consistente arriverebbe da Milinkovic. La notizia dell’Arabia ha fatto clamore, restano anche le pretendenti italiane, Inter e Juve, e l’Arsenal in Premier.

