Calciomercato Lazio | Non solo Berardi, Lotito lavora a un 'Mister X' segreto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sono giorni frenetici in casa Lazio per quanto riguarda il mercato. La società è al lavoro per regalare a Sarri i primi rinforzi per la prossima stagione e i nomi sul tavolo non mancano di certo. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero un profilo nuovo è quello dell'ex Milan André Silva. Il calciatore, classe 1995 in forze al Lipsia, il cui cartellino oscilla tra i 15 e i 20 milioni, rappresenterebbe un colpo di grande spessore.

Oltre a Marcos Leonardo, che rimane in pole, resta in piedi anche la candidatura di Amdouni del Basilea, e la Lazio avrebbe chiesto informazioni anche su Sanabria al Torino pensando a un ipotetico scambio con Cancellieri. Non solo, con Berardi in stand-by, in casa biancoceleste ci sarebbe lo sprint anche per un esterno segreto, un 'Mister X'. Non si tratta di Zaha, che ha costi altissimi, né di Lucas Vazquez del Real o di Ngonge che non convince il club.