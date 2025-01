Calciomercato Lazio | Non solo Fazzini, aperta anche la pista Casadei: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non manca molto al termine della telenovela Lazio - Fazzini. In un senso o nell'altro, subito dopo il derby si saprà la verità. La società nel frattempo si tiene aperta a seguire anche le piste alternative e, stando a quanto riportato da Il Messaggero, sta cercando di trattare con il Chelsea per Casadei. Il centrocampista ex Inter viene valutato ancora più di Fazzini: servirebbero circa 20 milioni complessivi e difficilmente il club inglese accetterebbe la formula con il prestito gratuito per tutto il 2025. La trattativa prosegue, ma con evidenti difficoltà.