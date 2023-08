Calciomercato Lazio | Non solo Lloris e Sepe: il ds Fabiani a lavoro per il terzo portiere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Scialla

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Porte girevoli, mai come in questa sessione di mercato. La Lazio vuole chiudere la situazione che riguarda il portiere ed è pronta a farlo nelle prossime ore. Provedel è il titolare, questo non è in discussione, ma con l'uscita di Maximiano prendere un secondo è d'obbligo. Sepe sembrava essere a un passo ma Lotito non molla Lloris ancora non convinto di sbarcare a Roma a fare il secondo.

Intanto in casa biancoceleste si ragiona anche per il terzo portiere. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il ds Fabiani sta lavorando per provare a cedere Furlanetto anche se i tempi sono stretti e la Pro Patria si sta defilando, inoltre riportare Berardi nella Capitale non è affare semplice. Adamonis, insieme a Bertini, andranno in prestito al Perugia.