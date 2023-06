Calciomercato Lazio | Non solo Ngonge, occhi anche su Tameze

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'asse Lotito-Setti è quasi un classico del calciomercato. Il rapporto tra i due presidenti è ottimo e, soprattutto nelle ultime due stagioni, gli scambi e gli aiuti sono stati reciproci. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i due numero uno hanno parlato di Ngonge, valutato 10 milioni, ma anche di Adrien Tameze che ha un contratto in scadenza nel 2024. Tameze può giocare in più ruoli dalla mezz'ala sinistra fino al terzino destro, insomma una sorta di jolly. Il Verona vorrebbe chiudere la trattativa entro il 30 giugno ma ad oggi appare improbabile che Lotito riesca ad agevolare Setti.

Non solo, per mister Sarri, se Milinkovic dovesse partire le alternative sarebbero due: Gedson Fernandes o Zielinski. Per il primo il Besiktas chiede 35 milioni, il secondo tratta il rinnovo con il Napoli. Tameze può quindi essere una soluzione nel caso in cui la situazione del Sergente non si sbloccasse in tempi brevi.