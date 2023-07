Calciomercato Lazio | Nuova idea per il vice Provedel: arriva dalla Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nuova idea di mercato per la Lazio che è alla ricerca di un portiere se dovesse partire Luis Maximiano. La trattativa con il Rayo Vallecano non è andata a buon fine ma non si escludono altre possibili alternative in Liga spagnola. Intanto la società biancoceleste si copre e pensa a un eventuale vice Provedel, eletto miglior portiere della Serie A e accolto dall'ovazione dei tifosi ad Auronzo. Come riporta Il Corriere dello Sport, spunta il nome di Lorenzo Montipò del Verona, già accostato alla Lazio quando era allenata da Simone Inzaghi. Resta viva anche la pista Audero, ma c'è grande concorrenza: Inter, Juventus, Torino, Fiorentina e Atalanta seguono il giocatore. Lontana l'ipotesi Caprile a un passo dal Napoli che lo girerà in prestito all'Empoli.