Calciomercato Lazio, occhi puntati su Fazzini: spunta una pedina di scambio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - L'estate si avvicina e con lei una nuova sessione di calciomercato. Come è ormai prassi, è lo stesso Maurizio Sarri a creare lo spartito del mercato della Lazio, una sorta di "lista dei graditi" che vedrebbe bene in biancoceleste e che si adatterebbero in modo ottimale al suo sistema di gioco. Come riporta la rassegna di Radiosei, sarebbe spuntato in questi ultimi giorni il nome di Jacopo Fazzini nella mente del tecnico toscano. Baby talento dell'Empoli è un classe 2003, tuttocampista con tecnica evidente, ha collezionato finora 18 presenze in stagione e strappato un rinnovo di contratto fino al 2027.

Fazzini sarebbe un elemento graditissimo a Sarri, che lo vedrebbe bene a centrocampo soprattutto come possibile sostituto di Basic. Insieme a Baldanzi, il talentino sta brillando, ma è lui il più funzionale alle necessità della Lazio, poiché il bisogno primario dell'allenatore biancoceleste è quello di trovare ora una mezz'ala. Quanto costa? Questo è tutto da capire, ma il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi è stato chiaro: "Il prezzo dipende de chi lo richiede, a seconda che sia una squadra estera o un'italiana in Champions".

E se Cancellieri si rivelasse il perno sui cui far leva per un possibile scambio? Non è uno scenario da escludere, poiché l'ex Verona potrebbe partire in prestito e proprio l'Empoli, con il suo agente Minieri in ottimi rapporti col ds Accardi.

Pubblicato il 28/04 alle 09.15