Calciomercato Lazio | Orsolini tra le alternative a Berardi: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Domenico Berardi è il primo nome sulla lista della Lazio per quanto riguarda l'attaccante esterno. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sul numero 10 del Sassuolo al momento non si registrano assalti, così è lecito analizzare anche la lista delle alternative: Jesper Karlsson dell'AZ Alkmaar e Bryan Gil del Tottenham, nell'ultimo anno in prestito al Siviglia, sono le piste estere, mentre in Serie A è Riccardo Orsolini del Bologna il profilo più interessante. Il classe '97, che ha all'attivo 11 gol nell'ultimo campionato, è in scadenza nel 2024 e la trattativa per il rinnovo sono in una fase di stallo. Il Bologna per bocca del direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori ha detto di essere pronto a tenere il giocatore anche in scadenza.

Lazio, la valutazione di Orsolini data dal Bologna

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Bologna valuta Orsolini 15 milioni, trattabili vista la situazione contrattuale. Per quanto riguarda l'ingaggio non ci sarebbero problemi visto che il giocatore guadagna a Bologna poco più di 1 milione a stagione. Le richieste del suo entourage si avvicinano ai 2, soglia quasi impossibile per il club di Saputo, accessibile per la Lazio. I biancocelesti attendono, con Berardi come priorità e Orsolini alternativa di livello.