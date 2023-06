Calciomercato Lazio | Paredes libera Torreira: l'intreccio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'inizio ufficiale del calciomercato si avvicina e le trattative entrano sempre più nel vivo. Una delle priorità della Lazio è rappresentata dal play di centrocampo e Lucas Torreira del Galatasaray è in pole position. Nell'esclusiva con la nostra redazione il procuratore dell'uruguaiano Pablo Bentancur ha rivelato di avere un appuntamento fissato in settimana con la società biancoceleste: i turchi non si discostano da una richiesta di 16-17 milioni, ma nelle ultime ore i movimenti di calciomercato potrebbero dare una mano alla Lazio.

Paredes al Galatasaray, assist alla Lazio per Torreira

Il Galatasaray è molto attivo sul calciomercato e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbe a un passo dall'acquisto di Leandro Paredes: accordo totale con il giocatore (4 anni a 2,5 milioni), si lavora per l'intesa con il PSG. L'arrivo dell'argentino rappresenta un assist vero e proprio alla Lazio per Torreira: l'uruguaiano a Istanbul percepisce 3 milioni all'anno, a Roma si potrebbe chiudere a 2,5, mentre per il cartellino va trovata la quadra con i turchi. Sarri ha fissato come priorità l'arrivo di un play, vuole lavorarci fin dal primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Torreira rappresenta un vecchio pallino del tecnico, tanto da averlo richiesto già due anni fa al suo arrivo in biancoceleste: con Leiva e Cataldi in rosa allora l'affare non venne chiuso, il giocatore approdò alla Fiorentina in prestito e disputò una grande annata. Stavolta il finale potrebbe essere diverso, Sarri spinge, Lotito vuole accontentarlo e la cessione di Marcos Antonio in questo senso offrirebbe un ulteriore assist: l'ex Shakhtar ha qualche offerta dall'estero, vorrebbe muoversi in prestito, ma la Lazio punta alla cessione a titolo definitivo o a un prestito con obbligo di riscatto.

