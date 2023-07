Calciomercato Lazio | Pellegrini, per ora è tutto fermo: oggi i test medici con la Juve

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini non è stato riscattato, servirà una nuova offerta e intanto Sarri è partito senza di lui per il ritiro di Auronzo di Cadore. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, oggi il terzino effettuerà le visite con la Juve e poi partirà in ritiro con la squadra di Allegri. Attenzione all’interessamento per lui dell’Atletico Madrid. Le voci sarebbero state confermate, tanto che il team Raiola ha già avuto contatti con gli spagnoli.