Calciomercato Lazio, per la porta rispunta un vecchio pallino: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel si è preso la maglia di titolare. Il portiere, arrivato in estate dallo Spezia, ha mostrato grandi margini di miglioramento ed è stato assoluto protagonista di questa stagione. La Lazio ripartirà ancora da lui. Chi sarà però il suo compagno di reparto? Luis Maximiano non ha convinto a pieno ed è probabile che per il calciatore si cerchi una sistemazione all'estero. Al suo posto il club avrebbe già individuato il sostituto. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, i biancocelesti vorrebbero Emil Audero della Sampdoria. La retrocessione e la situazione finanziaria della società doriana potrebbero aiutare l'operazione. L'italo-indonesiano era già stato accostato in estate, ma i blucerchiati avevano sparato alto e i capitolini si erano orientati sulla coppia Maximiano - Provedel. In estate le cose potrebbero cambiare, ma prima bisogna piazzare il portoghese che a gennaio era stato a un passo dal Nottingham Forrest, prima che Sarri bloccasse tutto e rimandasse la scelta all'estate.