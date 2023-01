Calciomercato Lazio, pericolo Premier per Milinkovic: la situazione

L'Arsenal e un altro club seguono il serbo che rimane in scadenza nel 2024. Al momento nessun incontro previsto per il rinnovo...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Sergej Milinkovic Savic resta un rebus. Il calciatore resta in scadenza nel 2024 e, per il momento, non sono previsti incontri per un eventuale rinnovo. Lotito resta convinto di poter proseguire con il serbo che però piace parecchio in Premier. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'Arsenal e un altro club britannico avrebbero messo nel mirino il centrocampista biancoceleste. Il presidente cercherà di convincere Sergej, punta a lavorare ai fianchi il giocatore. Il serbo non sta vivendo un periodo brillantissimo e anche al Mondiale non si è espresso ai suoi livelli. Sarri punta molto su di lui, ma bisogna sciogliere presto i dubbi sul suo futuro. Andare avanti fino a giugno e poi separarsi, lasciarsi ora oppure rinnovo e proseguire insieme sono le tre ipotesi sul tavolo a cui Milinkovic e il suo staff dovranno dare presto una risposta. La Lazio deve fare mercato e ha il problema indice di liquidità. L'uscita di Kamenovic non basta, serve piazzare Fares e fare qualche altro movimento a meno che il presidente non decida di immettere soldi per superare i paletti. I prossimi giorni saranno decisivi.