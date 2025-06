Calciomercato Lazio | Proposta dall’Udinese: per il centrocampo c’è anche Atta

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un nuovo centrocampista sul taccuino. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, alla Lazio è stato proposto Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese. È tra i giocatori che più sono stati valorizzati da Runjaic quest’anno: ha mostrato grandi qualità, nonostante non sia ancora mai stato decisivo con gol e assist.

In estate sarà riscattato dal Metz per circa otto milioni di euro, ma non è detto che rimanga in bianconero. La Lazio si è segnata il suo profilo, potrebbe rientrare come alternativa alle piste principali come mezzala. Al momento, comunque, la società biancoceleste non può fare movimenti in entrata: l’indice di liquidità blocca ogni operazione. Prima ci vogliono le cessioni. Il classe 2003 resta uno dei tanti nomi sulla lista.

