Calciomercato Lazio | Questione esterno d'attacco: tutti gli incastri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio è arrivato al momento di svolta. Tra questione extracomunitari, costo di ingaggio e cartellino, la chiusura dell'acquisto della mezzala influenzerà inevitabilmente quello dell'esterno d'attacco. Per esempio Zakharyan o Kamada in mediana escluderebbero Hudson Odoi (un solo slot extracomunitari disponibile), mentre il discorso del giapponese tira in ballo anche il tetto ingaggi a causa dell'elevata richiesta fatta alla società biancoceleste essendo svincolato.

Calciomercato Lazio, anche Karlsson nome caldo

Berardi rimane l'oggetto del desiderio di Sarri per quanto riguarda l'esterno d'attacco, mentre Hudson Odoi, che gode comunque del placet del tecnico, rappresenta la prima alternativa all'azzurro. Se il discorso extracomunitari dovesse forzatamente escludere l'inglese dal novero delle opportunità, secondo quanto riportato da Il Messaggero, un nome caldo sarebbe Karlsson dell'AZ Alkmaar. L'esterno svedese, a segno contro la Lazio nella scorsa Conference League, è un classe '98 e ha una richiesta d'ingaggio inferiore rispetto a Berardi e Hudson Odoi. La società biancoceleste gioca su più tavoli, i colpi da centrare sono legati l'uno all'altro.