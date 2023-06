Calciomercato Lazio | Rebus Milinkovic, (ancora) tutto in stand-by: le parole di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La stagione è ormai in archivio, ma Milinkovic rimane sempre il protagonista e catalizza su di sé buona parte delle attenzioni. Anche perché sul suo futuro c'è un enorme punto interrogativo. Sarri, dal canto suo, schiererebbe volentieri il Sergente in Champions League, ma sa che significherebbe perderlo definitivamente a giugno a costo zero. Il calciatore ha manifestato l'intenzione di non voler rinnovare e il tecnico, riferisce Il Messaggero, non ha nascosto la necessità di una svolta in tempi brevi: "Se si va a un prolungamento ha un senso, se dovesse andare a zero sarebbe pesante". Un pensiero che l'allenatore avrebbe ribadito a Lotito, Calveri e Fabiani nell'incontro dello scorso 8 giugno a Formello dove si è parlato soprattutto di cessioni.

