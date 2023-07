Calciomercato Lazio | Sarri boccia tutti: il motivo dietro ai suoi ‘no’

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Un ritiro silenzioso quello di Sarri, non ha proferito parola al pubblico sul mercato e in generale. Qualche battuta se l’è concessa l’ultimo giorno a Auronzo di Cadore, parlando con i tifosi mentre firmava autografi. Poi, di nuovo, silenzio assoluto, assordante. Che fa rumore e preoccupa. Il mister ha le idee chiare su chi vuole nella sua squadra per renderla maggiormente competitiva e soprattutto più forte, ma non coincidono con quelle del presidente. È lui che fa il mercato, ma a suo modo. I nomi proposti sono stati tutti bocciati dal tecnico, il motivo? Come riporta il Corriere dello Sport, è un discorso di ruoli. Per mesi è stato fatto credere che Sarri avrebbe avuto maggior potere decisionale in questa sessione, alla luce dell’assenza di un direttore sportivo, e non che avrebbe fatto da spettatore. Sarebbero dovuti essere in perfetta sintonia per fare le scelte giuste e progettare il futuro, ma i punti di vista differenti hanno prevalso e generato qualche collisione.

