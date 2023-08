Calciomercato Lazio | Si lavora anche sulle uscite: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA. La Lazio continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Il club biancoceleste al momento ha centrato sei acquisti e potrebbe inserire altri due tasselli ma la squadra è quasi completa. Come riporta Il Messaggero, Sarri si aspetta un altro innesto a centrocampo per non essere corto in mediana. Il giocatore individuato è Guendouzi del Marsiglia, si sta trattando. Sul fronte cessioni sono diversi gli elementi da piazzare: Marcos Antonio, Fares, Basic. Per il brasiliano in pole c'è il Paok Salonnico, ma si sarebbero aggiunti Galatasaray, Fenerbahce e un club saudita. La richiesta della Lazio è 6-8 milioni per rientrare dall'investimento di un anno fa. Il club greco, in particolare, al momento ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Con questa formula la Lazio ha già ceduto Akpa Akpro e Bertini. Il primo al Monza e il secondo alla Spal. Manca solo l'ufficialità per queste due operazioni. Senza dimenticare Basic anche lui ai margini del progetto tecnico e il terzino Kamenovic anche lui sta cercando una squadra dove andare. Il tecnico attende il colpo in mediana. In tal senso secondo il quotidiano romano il lavoro di Fabiani è fondamentale. Il ds ha convinto Lotito ad acquistare il centrocampista del Marsiglia senza aspettare l'uscita di un centrocampista per tranquillizzare Sarri e riaccendere l'entusiasmo della piazza biancoceleste.

