Calciomercato Lazio, si tratta per Provedel. E lo Spezia…

Mentre per Maximiano la trattativa sembra già ben avviata, Lotito sta provando ad accelerare per quanto riguarda Provedel per il ruolo di secondo portiere. Come affermato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, Pecini (DS della società ligure), avrebbe richiesto 6 milioni (la metà spetta all'Empoli) per portare in biancoceleste il giocatore, a fronte dell'offerta da 2 milioni da parte della Lazio. Forse una soluzione potrebbe essere trovata intorno ai 3,5 milioni. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che lo Spezia fosse orientato ad aggiungere una contropartita nell'operazione, magari qualcuno che potesse sostituire il difensore Erlic e si era pensato a Denis Vavro. Lo slovacco avrebbe immediatamente rifiutato, in quanto già destinato al Copenaghen, club al quale è già stato ufficialmente ceduto.