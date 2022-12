Calciomercato Lazio, situazione fascia sinistra: Pellegrini, Parisi e Schulz

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Eccolo il nuovo famoso terzino che si aggiuge alla lista. Si tratta di un calciatore della Juventus, attualmente in forze all'Eintracht Francoforte dove è volato in prestito quest'anno. Luca Pellegrini, classe 1999 cresciuto tra le file romaniste. Fa parte della trattativa per portare Spinazzola nella Capitale, una delle "contropartite del 2019". Ha macinato minuti con la maglia del Cagliari e del Genoa ed ora è stato proposto da Enzo Raiola alla Lazio, che da tanto ormai cerca il suo prossimo terzino sinistro. Potrebbe essere lui l'alternativa a Marusic che Sarri vuole, ma si parla di giugno, non già gennaio.

PARISI - Mentre spunta l'idea Pellegrini, rimane viva quella su Parisi dell'Empoli. Il costo del calciatore è fissato a 15 milioni e anche su di lui c'è interesse per la sessione estiva di mercato. Da non dimenticare Valeri della Cremonese, ormai noto tifoso laziale.

SCHULZ - Il classe 1993 è attualmente quasi fuori dal progetto del Borussia Dortmund e la Lazio avrebbe quindi deciso di manifestare il proprio interesse. Il problema principale è l'ingaggio: Schulz prende 6 milioni di euro a stagione, una cifra non indifferente. Occhi puntati sul suo passato personale: le sue denunce per violenza domestica potrebbero scoraggiare Lotito a puntare su di lui.