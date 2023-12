Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome a centrocampo. E Kamada...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È l'ora di Daichi Kamada. Dopo solo sei presenze dal primo minuto con la maglia della Lazio, e un gol in Serie A al Napoli, il giapponese tornerà titolare contro il Frosinone visto l'infortunio di Luis Alberto. Tutto l'ambiente biancoceleste si aspetta di più dall'ex Eintracht Francoforte, anche in vista del suo futuro nel club. Come riportato da Il Messaggero, a Formello la considerazione su di lui non è cambiata, anche se le vie del calciomercato di gennaio sono infinite.

I primi indiziati ad andare via, per far spazio a qualche timido sondaggio per il mercato in entrata, sono Basic, Vecino e proprio Kamada. Venerdì all'Olimpico il numero 6 ha l'occasione per ribaltare questa situazione e tornare al centro del progetto Lazio. La società, comunque, sembrerebbe intenzionata a valutare anche altri profili per il centrocampo. Su tutti, in cima alla lista c'è Lewis Ferguson del Bologna. Vicino a lui si fa spazio la new entry Pierre Dwomoh, attualmente in prestito dall'Anversa al RWD Molenbeek.