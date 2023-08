Calciomercato Lazio | Torna di moda Karlsson, ancora in pista anche Isaksen

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZO - La Lazio continua a sondare nomi e a cercare profili per regalare a Maurzio Sarri, finalmente, un rinforzo. L'idea che porta a Berardi, nonostante il calciatore del Sassuolo non abbia chiuso a una cessione, è in salita. Lotito non ha intenzione di spendere 30 milioni per un giocatore di 30 anni. Per questo, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, è tornato in auge il nome di Jesper Karlsson, esterno dell'AZ Alkmaar. Sarri ha già avuto modo di apprezzare le sue qualità proprio nel doppio confronto che i biancocelesti hanno avuto con gli olandesi in Conference League. Classe 1998, buone doti tecniche apprezzate anche dall'allenatore, un bottino di 13 gol e 8 assist in 33 presenze nella passata stagione.

A quello di Karlsson si aggiunge anche il nome di Gustav Isaksen, classe 2001, del Midtjylland. La Lazio avrebbe ripreso i contatti con il club danese per il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2025, e piace anche a Inter e Milan. A Isaksen servirebbe del tempo per entrare nei meccanismi di gioco di Sarri ma arriverebbe comunque in condizione viste le tre amichevoli pre-season già disputate.

Tra gli altri nomi spunta anche quello di Tete dello Shakhtar Donetsk, contratto in scadenza a dicembre, mentre si allontana Hudson-Odoi che non convince a pieno per le sue condizioni fisiche.