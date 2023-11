Calciomercato | Lazio, Valentini e la clausola rescissoria: la situazione

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La difesa è a pezzi. Romagnoli ha un edema al polpaccio, salterà la Salernitana ed è in dubbio per il Celtic. Casale ha un altro problema muscolare: rimarrà fuori per qualche settimana per la seconda volta in questo inizio di stagione. Sarri perciò è costretto a puntare su Patric e Mario Gila, che fino ad ora non ha mai giocato. Come riporta Il Corriere dello Sport, a gennaio la Lazio potrebbe intervenire sul mercato in difesa, e il nome del primo indiziato è quello di Nicolas Valentini.

Occhi puntati sul centrale argentino. Gioca nel Boca Juniors, la sua squadra del cuore, anche se prima faceva parte del Sarmiento. Proprio lì è nata l'intuizione del suo allenatore, Julian Coppolino, di spostarlo da regista a centrale difensivo. Gli è cambiata la vita, visto che è arrivata la chiamata degli Xeneizes. Si è già fatto le ossa nella massima serie argentina, con un anno di prestito all'Aldosivi di Martin Palermo, dove ha siglato il suo primo gol, di testa, proprio alla Bombonera.

Si ispira a Puyol, il suo idolo, e la Lazio sembra interessata. Ha una clausola rescissoria da 10 milioni di dollari, che salirà a 14 a fine gennaio. Ma ha il contratto in scadenza a dicembre 2024, per questo si potrebbe arrivare a uno sconto sul prezzo. Si tratterebbe di un'occasione, e lo stesso vale per Ramon Martinez Gil. È il cugino di Patric, anche lui in scadenza, di cui è stato fatto il nome alla società proprio dal numero 4 biancoceleste. È un difensore centrale, ha 21 anni e gioca nella quarta serie spagnola.