Calciomercato Lazio, via Kamenovic e Fares: tutti i modi per arrivare a Pellegrini

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'indice di liquidità non fa paura. Luca Pellegrini vuole tornare in Italia il prima possibile, per l'Eintracht va bene ma ha bisogno di tempo per cercare il sostituto. Come spiega la rassegna di Radiosei, la Juventus è proprietaria del cartellino del calciatore fino al 2025 e lo ha ceduto in prestito l'estate scorsa al club tedesco pagando il 50% dello stipendio (circa 3 milioni). Sarebbe sempre questa la formula adottata per il suo arrivo alla Lazio, con la Juve che coprirebbe anche la parte restante, quella di gennaio-giugno. Intanto Lotito pensa all'indice di liquidità e la questione è stata resa meno problematica grazie alla cessione di Kamenovic allo Sparta Praga (prestito), che pesava sul bilancio di 300 mila euro. Il nuovo giocatore dovrà arrivare con la stessa formula e con lo stesso ingaggio, parametri che non rendono facile il mercato laziale. Per questo serve un'altra cessione, quella di Mohamed Fares, che guadagna 1,2 milioni di euro e, liberandosi di lui, Lotito avrebbe molte più possibilità di prendere il terzino che Sarri vuole. L'operazione Pellegrini si chiuderebbe quindi con un prestito secco o con riscatto, tenendo a mente che il suo ingaggio molto alto potrebbe rivelarsi un problema per il futuro. Intanto Fares, che si è appena ripreso dopo un lungo periodo di riabilitazione, ha rimediato una contrattura a dicembre.

Come alternative sono stati proposti alcuni svincolati: Caner Erkin e Alessandro Confente, portiere del Vicenza legato al futuro di Maximiano che la Lazio non ha assolutamente intenzione di mandar via.