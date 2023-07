Calciomercato Lazio | Zielinski, nuovi contatti con Sarri: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Piotr Zielinski è un nome caldo sul mercato della Lazio. Sarri lo vorrebbe alla sua corte come rinforzo per il centrocampo, ma non è facile trattare con De Laurentiis e riuscire a stapparglielo. Lotito ha presentato una prima offerta che però è stata respinta, tenterà di nuovo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente partenopeo si aspetta un rilancio. Ci sono stati nuovi contatti tra Sarri e il polacco, la telefonata potrebbe essere un passo per riavvicinare il giocatore. Il mister lo ha sempre messo in cima alle sue preferenze tanto più dopo l'addio di Milinkovic. Le sirene saudite sembrano più lontane e i biancocelesti potrebbero approfittarne.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE