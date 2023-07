Calciomercato Milan | All in su Musah: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

CALCIOMERCATO MILAN RASSEGNA STAMPA - Il Milan, dopo l'acquisto di Christian Pulisic, prova a centrare un altro colpo di mercato. I rossoneri stanno puntando su Yunus Musah, centrocampista del Valencia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe del terzo acquisto in mezzo al campo dopo Loftus- Cheek e Reijnders. Il centrocampista del Valencia piace al Milan, grazie alla sua duttilità. Il giocatore può svolgere il ruolo di mezzala in un centrocampo a tre e il mediano in un 4-2-3- 1. Il club spagnolo lo valuta circa 25 milioni, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 15. Per assicurarsi il giocatore servirà uno sforzo dei rossoneri per avvicinarsi alle richieste degli spagnoli. L'idea del Milan è di chiudere la trattativa entro la settimana. L'accordo con il giocatore è stato definito sulla base di 2 milioni a stagione. La società di Via Aldo Rossi spera che la volontà del calciatore possa fare la differenza.

